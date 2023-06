È di cinque carte di circolazione ritirate ed una denuncia in stato di libertà per falso il bilancio dell'attività compiuta dai carabinieri sul territorio di Amalfi. L'obiettivo è fermare i finti tassisti ed i conducenti di auto private a noleggio non in regola.

L'operazione

Gli uomini dell'arma, diretti dal capitano Umberto D'Angelantonio, hanno sorpreso sei conducenti irregolari sulle strade della costiera. Si tratta principalmente di residenti o provenienti dall'hinterland napoletano, sprovvisti dei titoli abilitativi che utilizzavano auto a uso privato per svolgere le funzioni di taxi. Nello specifico sono state ritirate cinque carte di circolazione, con una denuncia in stato di libertà per falso. Nell'ambito della stessa operazione, è stata emessa una segnalazione al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro perché un dipendente non risultava in regola.