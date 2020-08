"C'è un pacco da consegnare a vostro figlio", così vengono truffati due anziani

La classica truffa del "pacco". Due anziani sono stati truffati ad Amalfi e Positano nei giorni scorsi. In due - secondo le rispettive denunce - avrebbero prima contattato le vittime, spacciandosi per corrieri, comunicando poi di dover consegnare un pacco ai figli di entrambi. I malviventi si erano poi presentati presso casa dei due, chiedendo diverse centinaia di euro per la consegna. Su entrambi gli episodi indagano ora i carabinieri della compagnia di Amalfi. Solo qualche mese fa, due ragazzi originari di Napoli erano stati denunciati a piede libero, prima di riuscire a truffare alcuni anziani in diversi comuni della Costiera Amalfitana.

