Amalfi, il Comune cerca figure nel settore del marketing e della comunicazione

Il Comune di Amalfi ricerca due figure professionali esperte nel settore del marketing e della comunicazione social. I due professionisti lavoreranno a stretto contatto con il Destination Manager per il posizionamento di Amalfi come ‘Destinazione Boutique e Premium’

La manifestazione di interesse

I professionisti lavoreranno nell'ambito della DMO - Destination Management Organization - in fase di costituzione. "La DMO Amalfi dovrà pianificare e realizzare tutte le attività strategiche e operative finalizzate a mantenere e incrementare la notorietà, la visibilità, la competitività e l’attrattività di Amalfi, attirare turisti e visitatori afferenti a nuovi mercati e segmenti" sottolinea il sindaco Daniele Milano, che aggiunge: "Distribuire e introdurre, inoltre, nuove proposte e tutto il sistema di offerta turistica per garantire un’esperienza unica per il turista, al passo coi tempi e con una nuova proposta di valore, che passa attraverso lo sviluppo sostenibile. L’obiettivo è il posizionamento di Amalfi sul mercato turistico internazionale come ‘destinazione turistica boutique e premium” e, soprattutto, di turismo sostenibile. Nel corso della prima riunione del “Tavolo di Coordinamento Turistico”, tenutasi il 2 marzo scorso, abbiamo condiviso tutti i passaggi prioritari da intraprendere in tale direzione". L’incarico per le due figure professionali ricercate avrà durata 12 mesi. Le domande dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo amalfi@asmepec.it, entro le ore 12.00 del 22 marzo 2023.