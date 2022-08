Amalfi, turista ubriaco si getta in mare: salvato dalla polizia locale

Attimi di paura ieri sera ad Amalfi, dove un turista straniero visibilmente ubriaco si è gettato in mare improvvisamente. L’uomo, una volta in acqua, ha provato a nuotare, ma dopo qualche bracciata si è trovato in difficoltà.

I soccorsi

A segnalare la presenza dell’uomo in mare alcuni passanti, che hanno allertato prontamente la polizia locale, che era già in zona. A salvarlo in prima persona il maresciallo Stefano Pinto, che si è gettato in acqua per riportare a riva il turista, anche grazie all’aiuto di un salvagente lanciato da un’imbarcazione che era ormeggiata nei pressi. L’uomo, dopo i controlli di rito al pronto soccorso, è stato riaccompagnato in albergo.