Ripartiranno il 6 novembre i lavori di Anas lungo la strada statale 163 "Amalfitana" per la messa in sicurezza di un tratto del costone roccioso sul territorio comunale di Conca dei Marini. Le attività principali, eseguibili soltanto in costanza di meteo favorevole, si concluderanno il prossimo 20 novembre.

Le disposizioni

Per garantire il rispetto del provvedimento di interdizione al transito (tra le 8.30 e le 10.30, tra le 11.30 e le 13.00 e tra le 14.30 e le 17.00) l’impresa esecutrice dei lavori ha istituito un servizio di guardiania dedicato. Durante le chiusure la circolazione proveniente da Vietri e diretta a Meta verrà deviata con percorso alternativo fino al km 28,000 della SS163 (bivio Lone) sulla Sp2 "Agerolina", per proseguire fino alla Statale SS145 'Sorrentina' in direzione di Meta; la circolazione proveniente da Meta e diretta a Vietri proseguirà lungo la SS145, imboccando l'Autostrada A3, in direzione di Salerno, con uscita a Vietri sul Mare.