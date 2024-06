Strada Amalfitana, riapertura parziale dopo la frana: "Ora al lavoro per risolvere il problema in maniera definitiva"

Oggi, a partire dalle ore 19:30, sarà riaperta con senso unico alternato la Statale 163, grazie all’anticipazione dei tempi di esecuzione dei primi interventi di messa in sicurezza. I lavori fra Positano e Sorrento proseguiranno nei prossimi giorni per giungere a una riapertura completa al traffico del tratto di Statale 163. Nel frattempo, la viabilità sarà regolata con impianti semaforici. Per questo gli utenti sono invitati a rimuovere immediatamente i veicoli in sosta nelle vicinanze dell’interruzione per garantire una riapertura più sicura e agevole.

La riapertura

Il deputato e sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, ha sottolineato l’importanza di questo ripristino parziale della circolazione. "Il ripristino parziale della circolazione sulla SS 163 "Amalfitana" nel territorio comunale di Piano di Sorrento è frutto di un impegno condiviso che ha visto impegnate autorità e istituzioni. Ora guardiamo alla totale messa in sicurezza dell'arteria, perché situazioni emergenziali analoghe non si ripetano», ha dichiarato Ferrante. "L'ordinanza di riapertura emessa da Anas - ha aggiunto - è una boccata d'ossigeno che dà respiro ad operatori e comunità locali, e che mette in salvo la stagione estiva alle porte. L'impegno e l'attenzione sul tema resteranno alti, nella consapevolezza dell'importanza della Costa Sorrentina, fiore all'occhiello della Campania e di tutto il Paese".