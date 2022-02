Ambulanti a Salerno trasferiti nella zona orientale? L'Anva boccia la proposta del Comune

Si è tenuta ieri al Comune di Salerno, una riunione tra gli assessori al Commercio ed alla Sicurezza con il direttore regionale della Confesercenti Campania Pasquale Giglio ed il vice Presidente Provinciale dell'Anva Confesercenti di Salerno, Carlo Luongo, per la questione legata al rilascio di permessi sul lungomare. Il Comune ha proposto il trasferimento degli ambulanti nella zona orientale, al parco del Mercatello, ma l'Anva ha bocciato l’ipotesi in quanto la zona è “isolata e non assolutamente di passaggio”.

La nota dell'Anva

"Il Comune propone aree alternative ma di poco interesse commerciale, non siamo polvere da nascondere sotto al tappeto, i nostri prodotti messi in vendita sono articoli che hanno bisogno di passeggio. - scrivono dall'Anva di Salerno- Ovviamente non sono ricevibili tali proposte, ci sarà sicuramente una nostra proposta, seria, e che salvaguardi le attività ambulanti nel rispetto delle leggi e del decoro urbano". Intanto, sempre ieri, ai piedi del Comune in contemporanea con la riunione, si è tenuto un presidio di protesta civile da parte degli ambulanti del lungomare con a capo il coordinatore regionale dell'Anva Confesercenti Campania, Aniello Ciro Pietrofesa.

La denuncia di Pietrofesa