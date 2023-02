Segue il navigatore, ambulanza bloccata nel centro storico a Polla

Ambulanza bloccata per colpa del navigatore. E’ accaduto, questa mattina, a Polla, dove un mezzo adibito al trasferimento di pazienti (non appartenente quindi al 118) è rimasto incastrato tra alcune case del centro storico per via di una strada, consigliata dall’impostazione del servizio web, che però è apparsa subito stretta.

L'intervento

A dare una mano al conducente e al personale di bordo, alcuni cittadini, tra cui un uomo esperto di auto e di interventi su incidenti stradali, il quale, grazie a dei crick è riuscito a liberare l’ambulanza – privo di paziente a bordo – e farla tornare in strada dopo alcune ore.