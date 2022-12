Anziana con il Covid bloccata da 24 ore in ambulanza: la denuncia

Indignazione e sconforto anche a mezzo social, per un increscioso episodio registrato nel nostro territorio. Da 24 ore, un'ambulanza è bloccata all'ospedale di Curteri di Mercato San Severino con a bordo un'anziana, probabilmente con il Covid, che ha accusato un malore.

La denuncia

"A 84 anni è stata lasciata senza assistenza sanitaria da 24 h per lo più senza acqua e cibo - denuncia su Facebook un soccorritore- Se conoscete qualcuno di buon cuore che possa risolvere questa situazione, si faccia avanti". In 24 ore pare che all'anziana non sia stato effettuato neppure un prelievo per accertarne le condizioni. Una situazione da verificare che, certamente, merita attenzione.