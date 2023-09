"Una sola ambulanza a Pontecagnano, urge un chiarimento", Vecchione chiede l'intervento di Lanzara

La riorganizzazione del servizio 118 avrebbe previsto un dimezzamento, da due a una, delle ambulanze attivabili direttamente sul territorio di Pontecagnano Faiano. Inevitabili, in concomitanza di più interventi o con l'ambulanza di prima uscita impegnata in altri comuni, disagi e tempi di attesa maggiori per l'arrivo dei mezzi di soccorso da fuori. Si ipotizza, inoltre, l'accorpamento dei medici dell'emergenza presso il presidio di Giffoni Valle Piana.

La lettera al sindaco

Una situazione davvero incresciosa denunciata dal consigliere comunale del Movimento Libero Marco Vecchione che spiega: “Una decisione che lascerebbe scoperta la nostra città determinando importanti criticità. È urgente, in tal senso, un chiarimento affinché vengano garantite le massime tutele su un tema così importante che riguarda la sicurezza e la salute pubblica”. Di qui la lettera inviata dal consigliere Vecchione direttamente al sindaco Giuseppe Lanzara: “Un caso emblematico si è verificato, giovedì 7 settembre, su Corso Umberto I a Pontecagnano Faiano, dove una persona colpita da un malore è stata assistita dopo circa 50 minuti da un mezzo di soccorso proveniente da Battipaglia, in quanto l’unica ambulanza attivabile come prima uscita sul territorio cittadino era già impegnata in un altro intervento. Tempi che superano, abbondantemente, gli standard di riferimenti fissati anche dal Ministero della Salute”. Vecchione, quindi, chiede a Lanzara di organizzare un incontro con la direzione dell’Asl di Salerno e i referenti dell’Uoc dell’Emergenza 118 per discutere di tali criticità.