Nuove ambulanze al Ruggi, Cgil: "Soddisfatti del potenziamento"

Nuove ambulanze per gli ospedali San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, Fucito, Santa Maria dell'Olmo e Costa d'Amalfi. Le peculiarità delle nuove ambulanze consistono nel supporto ammortizzato per barelle con sospensione idropneumatica per riduzione di vibrazioni e sollecitazione, nel caso di lesioni del midollo spinale, e di un sistema di trasporto per grandi obesi, con aumento volumetrico e di carico (350 kg), provvisto di aggancio meccanizzato.

Il commento della Cgil

A salutare con favore il nuovo parco ambulanze Antonio Capezzuto, segretario generale Fp Cgil Salerno: "Ci riteniamo soddisfatti del potenziamento del parco ambulanze per i diversi presidi aziendali. Le continue richieste della nostra organizzazione Sindacale e della RSU hanno finalmente manifestato i propri frutti. Ringraziamo il direttore generale Vincenzo D'Amato, la Direzione strategica, il Direttore Medico di Presidio Longanella e le altre DMP per l'impegno e il risultato raggiunto. È nostro interesse perseverare nel compulsare l'azienda per rafforzare i presidi in termini strutturali e di strumentazione. Un rapporto sinergico che, se condiviso negli intenti, può apportare miglioramenti significativi a tutela dei diritti dei pazienti e dei dipendenti".