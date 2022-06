Ambulanze senza medici in Costiera: la denuncia del Comitato Civico Dragonea

Ambulanze senza autisti in Costiera: è la denuncia del Comitato Civico Dragonea. "Pagano i cittadini che non possono essere nemmeno soccorsi in caso di emergenza: abbiamo fatto manifestazioni, lo ribadiremo anche sotto la Regione il 28 giugno. E' possibile restare inermi di fronte a tutto questo? Si possono finanziare concerti ed eventi dimenticando che ormai la regola è si salvi chi può?", si chiedono dal Comitato.

Il disagio

Il Comitato punta il dito contro il servizio sanitario d'emergenza che avrebbe fatto attendere una paziente anziana oltre 1 ora per ricevere soccorso, a Maiori. La postazione del 118 di Maiori è provvista solo di autista e non di medico: la malcapitata avrebbe dovuto aspettare un'ambulanza di Vietri sul Mare. "La sanità pubblica continua a dimostrare che c'è bisogno di più fondi affinché possa funzionare efficacemente. Inutile ricordare che la Costiera Amalfitana è classificata quale zona disagiata e per questo avrebbe bisogno di un potenziamento delle strutture sanitarie. Nel frattempo, però, a pagarne le conseguenze sono i cittadini", concludono dal Comitato Civico Dragonea. In effetti, in vista della stagione estiva e quindi dell'incremento di presenze turistiche sul territorio, risulta assolutamente prioritario rafforzare le postazioni presenti e assumere nuovo personale sanitario per le emergenze.