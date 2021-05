Amianto a Dragonea: rimosse le lastre sulla strada provinciale 75

E' stato finalmente rimosso l'amianto che giaceva sulla SP 75, nella frazione di Dragonea, a Vietri sul Mare. Dopo la segnalazione e la denuncia pubblica dei cittadini, "lo scempio ambientale - scrive il Comitato - è terminato. Sono stati rimossi finalmente i rifiuti pericolosi giacenti da mesi lungo la Sp Avvocatella".

La reazione

"A vincere nuovamente - prosegue il Comitato in una nota - è il diritto alla salute dei cittadini, di una frazione da sempre dimenticata. Ma queste battaglie ci mostrano che solo Uniti si può ottenere un riconoscimento di un diritto. Il comitato Civico lotterà sempre in prima linea e si farà parte attiva nel sollevare questi abusi che minano l’incolumità di un intero territorio. Andiamo avanti sempre più uniti e non abbiamo mai paura di denunciare questi attacchi al nostro ambiente e alla nostra salute. Grazie a quanti in prima persona donano con fervore un contributo importante a queste nobili cause".