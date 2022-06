Ex Tabacchificio ATI Alfani: al via la rimozione dell'amianto, l'avviso ai cittadini

"Passando con l'auto o a piedi su quel tratto, avrete sicuramente notato un cambiamento epocale. Un pezzo di città emerso dietro le mura dell'ex Tabacchificio ATI Alfani di cui la collettività si riappropria dopo decenni. Domani, martedì 21 giugno, partiranno le operazioni di rimozione dell'amianto, procedura di competenza del Dipartimento Prevenzione di ASL Salerno che, nei giorni precedenti, ha diramato una comunicazione per i cittadini residenti della zona".

Lo ha detto il sindaco di Pontecagnano, Giuseppe Lanzara: "Invito ai cittadini ad osservare alcuni accorgimenti come misura ulteriore di tutela. La procedura di bonifica sarà eseguita da operatori specializzati, in totale sicurezza e senza alcun rischio per i cittadini. Nello specifico si raccomanda (solo per chi ha ricevuto comunicazione) di non stazionare fuori al balcone per assistere alle operazioni, di tenere finestre e balconi chiusi dalle 8 alle 17, di non utilizzare i condizionatori con motore all'esterno e, sempre nella stessa fascia oraria, di non lasciare indumenti stesi in balcone", ha aggiunto.

L'avviso

Interessati dalle misure aggiuntive di precauzione saranno solo i condomini che hanno ricevuto la comunicazione attraverso gli amministratori di condominio e affissione degli avvisi. "La polvere di cantiere che potreste vedere nell'area dei lavori non è polvere di amianto. - precisa Lanzara - Le fibre di amianto sono state oggetto di monitoraggio e non saranno assolutamente soggette a dispersione. L'amianto sarà trattato secondo protocolli molto rigidi e normative di legge specifiche che garantiranno la perfetta riuscita delle operazioni attraverso il preventivo incapsulamento delle lastre rigide, il monitoraggio dell'aria attraverso un aspiratore e solo dopo avverrà la fase di smontaggio. Sappiamo che per qualcuno tutto questo potrebbe rappresentare un disagio seppur temporaneo ma il beneficio che ne trarremo tutti dopo l'intervento di abbattimento sarà incredibile. Già adesso, a vedere quest'area, sembra di non riconoscerla", ha concluso.

Preoccupati, intanto, i consiglieri di Forza Italia che chiedono che Lanzara, nella sua qualità di massima autorità sanitaria comunale, garantisca, con cadenza giornaliera, l’attuazione del “monitoraggio ambientale” da parte dell’azienda incaricata della bonifica allo scopo di verificare un eventuale superamento dei livelli di dispersione delle fibre di amianto nell’aria. "Trattandosi di un sito industriale dismesso, chiediamo che il Sindaco monitori la rete fognaria in cui verranno raccolte le “acque di risulta” delle operazioni di bonifica dell’amianto. - scrivono da Forza Italia - Stiamo con gli occhi aperti cari concittadini! Dopo tanti anni in cui tutti noi abbiamo atteso, purtroppo invano, che la proprietà dell’ex Tabacchificio Ati Alfani procedesse alla bonifica di questo sito, oggi dobbiamo pretendere che queste operazioni avvengano con la massima scrupolosità e nel rispetto assoluto delle norme vigenti. Noi consiglieri di Forza Italia sapremmo cosa fare: staremmo con il “fiato sul collo” pur di tutelare la salute dei cittadini e invitiamo gli stessi ad inviare eventuali segnalazioni alla e-mail forzaitaliapf@tiscali.it", concludono Gianfranco Ferro, Francesco Pastore e Raffaele Silvestri.