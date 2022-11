Amianto nell'ex Sacro Cuore di Torrione: partono i controlli di Arpac e Comune, nasce un comitato di cittadini

E' convocata per domani (lunedì 21 novembre) una seduta della commissione Ambiente del Comune di Salerno per discutere della possibile presenza di amianto tra le macerie dell'ex Istituto Sacro Cuore di Torrione, la cui demolizione è iniziata nei giorni scorsi. A convocarla il presidente Arturo Iannelli su sollecitazione anche del consigliere comunale Horas Di Carlo.

I controlli

Sempre domani, partiranno i controlli da parte del Nucleo di Polizia Ambientale della Polizia Municipale e dell'Arpac dopo il sequestro della struttura per scongiurare la presenza di eternit pericoloso per la salute ed accertare eventuali responsabilità anche penali. A far partire le indagini un esposto/segnalazione pervenuto ai vigili urbani da parte di un gruppo di cittadini del quartiere.

La battaglia delle famiglie

Contemporaneamente, è nato un comitato composto da genitori e docenti della vicina scuola elementare "Matteo Mari" che chiede con forza di conoscere la verità sulla presenza di amianto nei pressi o all'interno dello stesso plesso scolastico. In queste ore si sta costituendo anche un pool di avvocati che si avvale della consulenza anche di un ingegnere ambientale che seguirà passo passo l'intera vicenda. La preoccupazione delle famiglie è anche per alcuni video e diverse fotografie pubblicate sui social durante i lavori di demolizione della struttura, che ora sono al vaglio degli inquirenti.