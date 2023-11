Ammodernamento dell'area di servizio di Sala Consilina Est: via libera per l'affidamento dei lavori

Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) ha autorizzato la Concessionaria Eni Sustainable Mobility ad effettuare la consegna dei lavori di ammodernamento dell'Area di Servizio di Sala Consilina Est, sull'A2 'Autostrada del Mediterraneo, all'impresa affidataria esecutrice Laser S.r.l. con sede a Manfredonia (FG). I lavori saranno realizzati per fasi e in continuità di esercizio garantito, sotto la costante verifica e sorveglianza Anas.

Circa l'Area di Consilina Ovest, è prevista nei prossimi mesi la conclusione della procedura di gara, già avviata per l'affidamento dei lavori. Tra le novità introdotte nell'intervento di ammodernamento, assume particolare rilevanza l’installazione di colonnine a rapidissima ricarica per i veicoli elettrici. Si prevedono inoltre performanti innovazioni per quanto riguarda il ristoro, l'igiene ed il relax durante la sosta. Le nuove strutture saranno in linea con gli standard previsti a livello europeo e adeguati alle moderne esigenze - anche in prospettiva - dell'utenza. I servizi e le innovazioni introdotte sono misurati sulla base di parametri di sostenibilità ambientale ed energetica, che puntano ad un rinnovato ideale equilibrio tra gli strumenti necessari a garantire il comfort oggi richiesto dagli utenti ed il pieno rispetto per la natura.