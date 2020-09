Frane lungo la statale 166 “degli Alburni”: al via i lavori per 1 milione di euro

Al via l’intervento di messa in sicurezza del corpo stradale lungo la statale 166 “degli Alburni”, in provincia di Salerno. Anas, infatti, ha proceduto alla consegna dei lavori all’associazione Temporanea d’Imprese Rillo Costruzioni Srl & E.Mi.Strade e Consolidamento Srl con sede in Ponte (BN). Nel dettaglio, le attività – del valore complessivo di circa 1 milione di euro – consisteranno nel consolidamento del corpo stradale in frana, nel rifacimento del pacchetto stradale con la relativa segnaletica in corrispondenza di precedenti smottamenti, nella riconfigurazione di alcune curve della statale e nella posa in opera di barriere stradali di protezione. Si interverrà ai km 47,400, 53,500 e 54,400, tra i territori comunali di Bellosguardo, Roscigno, Corleto Monforte, San Rufo ed Atena Lucana.

I lavori – che termineranno nell’aprile 2021 – permetteranno di innalzare i livelli di sicurezza e percorribilità della statale. L’avvio della cantierizzazione avverrà attraverso l’istituzione di sensi unici alternati, in funzione dell’avanzamento delle attività.