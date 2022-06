Ancora chiusa la scuola di Dragonea, il Comitato: "Neanche un operaio, adesso basta"

"Correva l’anno 1952 e tutta la comunità di Dragonea era in festa per l’inaugurazione della sua scuola elementare, un prestigioso risultato che rese il nostro popoloso borgo l’anima pulsante di un territorio sempre più dinamico e pieno di vitalità. Siamo nel 2022 e 70 anni precisi dopo quel tanto sospirato traguardo siamo a lottare affinché venga ripristinato un diritto dei nostri figli di poter istruirsi ed educarsi. Siamo ritornati di fatto all’anno Zero, la scuola ancora chiusa da ben tre anni, con le mamme ed i bambini lasciate senza certezze, senza risposte". Questa la riflessione del Comitato Civico Dragonea che, pubblicando su Facebook una foto d'epoca della scuola della frazione di Vietri, punta il dito contro "i continui giri e raggiri di parole e di slogan che hanno proliferato sulla bocca dei nostri amministratori ed in ultimo del nuovo direttore dei lavori, il quale la settimana scorsa ci assicurava che almeno qualche operaio lo avremmo rivisto sul cantiere, invece niente, tutto ancora fermo", scrivono dal Comitato.

L'annuncio

"Siamo davvero stanchi di queste continue prese in giro, ormai il limite di sopportazione é al culmine e siamo pronti a dimostrarvelo con ogni mezzo perché non accettiamo più altro fumo negli occhi seduti davanti ad un tavolino da bar. - concludono i residenti - La nostra lotta d’ora in avanti la faremo senza far sconti a nessuno perché non vi meritate nessuna nostra considerazione perché zero é la vostra attenzione nei confronti dei nostri figli. Dunque, siete avvisati, fuori dal nostro comune e dalla nostra Dragonea chi non ha a cuore i diritti e il futuro dei nostri figli. La nostra voce quella del popolo non scende a compromessi, non è merce che si baratta e ve ne daremo dimostrazione. Unitum Semper Vincere".