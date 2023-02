Eboli, nuova chiesa a Santa Cecilia: incontro con l'arcivescovo Bellandi

Incontro presso la Curia Arcivescovile retta da Monsignor Andrea Bellandi per discutere della realizzazione di una Chiesa nella frazione di Santa Cecilia di Eboli. A renderlo noto i consiglieri di Uniti per il Territorio Vito Maratea, Sara Costantino e Cosimo Massa. L’iter, dopo il passaggio per gli Organismi consultivi della Diocesi (Consiglio presbiterale, Consiglio affari economici), porterà alla richiesta ufficiale a Roma.

L’incontro

A rappresentare al Vicario generale, don Alfonso Raimo, l’esigenza di un luogo di culto più degno nell’area già di proprietà della Curia che si estende per circa 4mila metri quadri, oltre al Sindaco e ai consiglieri di Uniti per il Territorio alcuni residenti portatori dell’istanza: Domenico Alfano, Presidente Comitato di Quartiere Santa Cecilia, Alfonso Esposito, Presidente Op Terra Orti, Arturo La Brocca, rappresentante degli imprenditori, Valentina Giordano, in rappresentanza del mondo associazionistico cattolico. “La speranza dell’Amministrazione comunale è di giungere alla posa della prima pietra entro la fine dell’anno”.