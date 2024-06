Ventiseienne scomparsa da Battipaglia, la sorella: "Purtroppo Angelica non vuole rientrare"

"Volevo ringraziare tutti coloro che si sono attivati nelle ricerche mandandomi messaggi video e foto concreti. Siamo una potenza nel salernitano! Mia sorella purtroppo non vuole rientrare". Lo fa sapere Consy Nese, sorella di Angelica, la 26enne di Battipaglia scomparsa da una settimana. La stessa sorella di Angelica in un lungo post conferma le preoccupazioni per le sorti della giovane che farebbe uso di sostanze stupefacenti. Disperata la sorella della 26enne che, a mezzo social, si fa portavoce del dolore dei genitori della ragazza, la quale, pare, non sia intenzionata a far rientro a casa.

Il post della sorella