"Scendi e consegnaci l'auto", al rifiuto lo sparano alla gamba: 45enne in ospedale

I carabinieri di Nocera Inferiore stanno indagando su un tentativo di rapina ai danni di un 45enne di Scafati avvenuto, nei giorni scorsi, al confine tra i comuni di Angri e Sant’Egidio del Monte Albino.

L'agguato

L’uomo - riporta Il Mattino – era alla guida della sua auto (Audi Q2) - quando sarebbe stato avvicinato da due banditi armati di pistola che gli avrebbero intimato di scendere dalla vettura. Il 45enne, però, si sarebbe rifiutato. E così uno dei due malviventi avrebbe sparato due colpi ferendolo alla gamba. Poi entrambi si sarebbero dati alla fuga. La vittima, successivamente, si è recato all’ospedale di Sarno dov’è stato preso in cura dai medici. Le sue condizioni di salute non sono gravi. Su quanto accaduto sono tuttora in corso accertamenti e rilievi da parte dei militari dell’Arma.