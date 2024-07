Abusi presunti e stalking ad una minore, assolto dopo lungo processo

Assolto dall'accusa di abusi sessuali e stalking nei confronti di una minorenne. Questa la sentenza per un uomo di Angri, coinvolto in un'inchiesta che risale al 2015. La sentenza è di assoluzione perchè il fatto non sussiste.

Le accuse

Secondo una denuncia, l'uomo avrebbe perseguitato e seguito la piccola in ogni luogo, dalla scuola alla propria casa, per poi tentare di approcciarla e toccarla sulle parti intime. La difesa, invece, aveva spiegato l'assenza di riscontri e testimoni ai fatti denunciati. La motivazione sarà depositate entro un mese.