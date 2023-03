Trauma cranico e ferite sul corpo, sospetta aggressione a un 42enne

La polizia sta indagando su di una presunta aggressione avvenuta ad Angri, giorni fa, a danno di un uomo, ferito con probabilità con un'arma da taglio. L'uomo ha 42 anni. La notizia di reato è stata raccolta dal drappello di polizia presso l'ospedale di Nocera Inferiore.

I fatti

Sette i giorni di prognosi per il 42enne, che riportato un leggero trauma cranico, poi ferite al gomito e su varie parti del corpo. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.