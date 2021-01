Corrieri della droga bloccati sull'A3 Napoli-Salerno: coppia finisce in carcere

La Polizia Stradale continua a monitorare l’A3 Napoli-Salerno per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope. Gli agenti della sezione di Angri, lungo il tratto di Sant’Antonio Abate, hanno proceduto al controllo di un’automobile (Renault Clio) su cui viaggiavano un uomo e una donna napoletani, rispettivamente di 35 e 31 anni.

Il controllo

Sin dal primo momento i due si sono mostrati agitati. E così è scattata la perquisizione personale, nel corso della quale sono stati rinvenuti 0,5 grammi di marijuana, nascosti all’interno di una borsetta di proprietà della donna. Il rinvenimento ha fatto agitare ulteriormente i due fino quando i poliziotti hanno scoperto che dietro la targa posteriore era stato ricavato un vano al cui interno era occultato un borsello di colore nero, in simil pelle, dalle dimensioni di 25×15 centimetri contenente 4 pezzi solidi di sostanza stupefacente sospetta di colore bianco, avvolti in cellophane termo-sigillato. La sostanza rinvenuta, per un peso lordo complessivo di 367,3 grammi, sottoposta a esame qualitativo e quantitativo presso la polizia scientifica del commissariato di Polizia di Stato di Nocera Inferiore, è risultata essere cocaina. I due sono stati arrestati e, su disposizione del p.m. di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, rinchiusi nelle case circondariali di Napoli-Poggioreale e Pozzuoli. Il veicolo, la sostanza ed i cellulari a loro in uso, sono stati sottoposti a sequestro.