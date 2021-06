Evade dai domiciliari e si mette alla guida ubriaco, arrestato 38enne salernitano

I militari erano intervenuti in via Argine a Napoli all’altezza di un centro commerciale. Il 38enne - ubriaco e a bordo della sua auto - intorno alle 2 era andato a schiantare contro un palo dell’illuminazione pubblica.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato giorni fa, per evasione danneggiamento e guida in stato di ebbrezza, un 38enne di Angri, già noto alle forze dell’ordine.

L'arresto

I militari erano intervenuti in via Argine a Napoli all’altezza di un centro commerciale. Il 38enne - ubriaco e a bordo della sua auto - intorno alle 2 era andato a schiantare contro un palo dell’illuminazione pubblica. Rimasto illeso, è stato poi arrestato anche per evasione visto che era sottoposto agli arresti domiciliari nella cittadina doriana. Durante le fasi dell’arresto, l'uomo aveva anche dannggiato il vetro posteriore della gazzella