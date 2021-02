Guasto improvviso alla condotta, sospensione idrica ad Angri e Corbara

La Gori fa sapere che “alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti"

Disagi in corso in due comuni della zona nord della provincia. Ad Angri si registrano mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso in Via Badia, via Ardinghi, via Santa Lucia ed in tutte le traverse della zona. La situazione tornerà alla normalità dalle ore 18.

L'altro comune

Rubinetti a secco anche a Corbara fino alle ore 19. La Gori fa sapere che “alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti".