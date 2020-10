Covid-19: nuovi casi di positività nei comuni di Angri, Castellabate e San Valentino Torio

Nuovi casi ad Angri e Castellabate. Nel primo caso, il sindaco Cosimo Ferraioli ha comunicato la positività di 7 persone. Cinque sono asintomatici e due, invece, con sintomi ma in buone condizioni di salute. A Castellabate, invece, c'è una nuova positività. La persona in questione è già in isolamento. I casi nel comune di Castellabate salgono a 3. Sono 7 invece i nuovi casi a San Valentino Torio. A Sarno, invece, il totale dei positivi è 127, 3 dei quali sono ospedalizzati. Sono 77 i guariti, mentre una sola è la persona deceduta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.