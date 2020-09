Angri, cocaina in una piccola piazza di spaccio: incastrato dagli assuntori

Rischia di finire a processo M.E. , 55enne di Angri, dopo un'operazione antidroga dei carabinieri. L'episodio risale al febbraio scorso, quando l'uomo fu sottoposto ad un controllo, in ragione di una serie di elementi raccolti grazie all'escussione di diversi assuntori

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le accuse

Il 17 febbraio scorso, l'imputato fu trovato con 9 bussolotti di dosi di cocaina, pari a 15 grammi circa, pronta per essere venduta. L'inchiesta fu coordinata dalla Procura di Nocera Inferiore. I carabinieri avevano rastrellato la zona angrese, mettendosi sulle tracce degli assuntori, poi risultati decisivi per identificare il pusher. L'uomo fu individuato quale referente di una piccola piazza di spaccio. Le accuse saranno ora al vaglio del gip, in udienza preliminare