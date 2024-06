Mario preso a coltellate e poi lasciato morire in strada: due sospettati

Proseguono senza sosta le indagini dei carabinieri di Nocera Inferiore per fare luce sull’omicidio di Mario Carotenuto, il 35enne di Angri trovato senza vita in una pozza di sangue, nella notte tra sabato e domenica, nei pressi dell’incrocio tra via Risi e via Da Procida. Ad agire – secondo quanto trapela dalle prime investigazioni – sarebbero state due persone, che lo avrebbero prima aggredito e poi colpito più volte con un coltello. E forse anche sparandogli un colpo di pistola, ma a fare chiarezza sulle reali cause del decesso sarà soltanto l’autopsia. Gli aggressori poi si sono dati alla fuga lasciandolo morire dissanguato.

Le indagini

Nel mirino dei militari dell’Arma, dunque, due cittadini di Angri, a cui sarebbero risaliti grazie ad alcune testimonianze e ai filmati delle telecamere presenti nella zona dov’è stato rinvenuto il cadavere di Mario. I due sospettati sono stati interrogati in caserma e ora la loro posizione è al vaglio dell'Autorità Giudiziaria. Resta da ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sembra che il 35enne, conosciuto per la sua dipendenza dalla droga (come confermato anche dall’assessore alle politiche sociali Maria D’Aniello) avesse trascorso la serata di sabato tra i locali della movida angrese. Ed è proprio lì che si stanno concentrando le indagini degli inquirenti.