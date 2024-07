Litigio sui lavori per l'Ecobonus, gli spara due volte: patteggia la pena

Sparò due volte contro un uomo, in ragione di divergenze su lavori di ristrutturazione. Ha patteggiato 2 anni e 3 mesi di reclusione un 39enne di Angri, che rispondeva di lesioni e detenzione di arma da fuoco in luogo pubblico.

Le accuse

I due erano coinvolti in un accordo preliminare di compravendita di un immobile, ma i contrasti erano nati quando alcuni incentivi fiscali non furono ottenuti, portando ad un aumento dei costi dei lavori. I fatti risalgono al 15 dicembre del 2023. La vittima aveva spiegato di conoscere l'imputato per aver acquistato per il suo tramite un'abitazione, che il 40enne avrebbe dovuto ristrutturare con la sua impresa, per la cifra di 250mila euro. Durante l'esecuzione i costi erano però lievitati fino a raggiungere la cifra di 300mila euro, cosicché la parte offesa chiese all'imputato di riavere indietro le somme versate, con restituzione dell'immobile. Quando i due si incrociarono in strada, la vittima accostò per poter parlare con l'imputato, il quale attraversò il finestrino sparò per due volte.