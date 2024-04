Ordigno esplode nella notte davanti ad un negozio: si indaga

Momenti di tensione, la scorsa notte, ad Angri, dopo un ordigno è esploso davanti alla saracinesca di un negozio in via Nazionale. Spaventati i residenti. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno effettuato i primi rilievi ed ascoltato il titolare. Le indagini sono in corso per capise se si è trattato di un atto intimidario (è la pista più accreditat ) oppure di una bravata.

L'altro caso

Ma non è la prima volta che si verificano episodi del genere nel comune dell'Agro. Lo scorso 24 marzo una bomba carta è stata fatta esplodere davanti ad un locale della movida.