Angri﻿, è festa per l'anniversario del liceo “Don Carlo La Mura”

Martedì 11 ottobre, alle 18:00 prenderà il via il primo evento celebrativo per l’anniversario del Liceo “Don Carlo La Mura” di Angri. “L’Orologio della Memoria” porterà i docenti e gli alunni “di ieri”, e chi ha lavorato in segreteria, a testimoniare ciò che il liceo è stato nel tempo e come pian piano ha saputo costruire il suo futuro. Al breve saluto del Dirigente scolastico, Prof. Filippo Toriello, seguiranno gli interventi degli ospiti della serata, che racconteranno la loro esperienza liceale. A seguire, verrà proiettato un breve video con i saluti dei “protagonisti” di ieri e di oggi, a significare come la storia passata si leghi con un filo ideale al presente. I racconti del passato si intrecceranno con le esperienze degli alunni e dei docenti che oggi continuano a dare il loro contributo per la crescita dell’Istituto , non limitata solo ai saperi ma ad un insieme di modi di vivere, esprimersi e pensare. Cabaret e musica leggera allieteranno la serata; Peppe Iodice porterà sul palco del “La Mura” i suoi esilaranti monologhi, mentre gli Skizzekea, band esplosiva, suoneranno all’insegna del beat partenopeo. “Investire sulla cultura deve essere un progetto di vita”, questo il messaggio del Dirigente Scolastico, che nel lavorare al ricco programma di eventi vuole invitare gli alunni al vivere al “massimo” la scuola.