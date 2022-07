Transizione digitale, il Comune di Angri ottiene il primo finanziamento

Il Comune di Angri ha ottenuto il finanziamento di 78.303,00 euro per il primo dei cinque avvisi di investimento (quattro ancora in fase di accettazione) previsti dal piano strategico per la transizione digitale e la connettività "Italia Digitale 2026", promosso dal Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale all’interno del PNRR.

Il finanziamento

Tali finanziamenti sono rivolti all'incremento della trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, obbligatoria per assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario UE Euratom, 2018/1046 e nell’art.22 del Regolamento (UE)2021/241. Gli interventi di digitalizzazione previsti per la Pubblica Amministrazione saranno fondamentali per ridefinire procedure, ruoli e servizi in chiave digitale e migliorare l’erogazione dei servizi al cittadino.