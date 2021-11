Aumentano i furti ad Angri, 17% in più: le richieste del sindaco al Prefetto

Aumento di furti ad Angri. Almeno il 17% in più rispetto all'anno scorso. E' il dato fornito dal sindaco Cosimo Ferraioli, a margine di un incontro con il Prefetto di Salerno, tenuto nella giornata di oggi, per chiedere un maggiore controllo del territorio

"Stamattina si è tenuto l’incontro con il Prefetto di Salerno a seguito della richiesta inoltrata la settimana scorsa - ha detto il sindaco - in cui sottolineavo l’urgenza di intervenire sull’aumento dei furti in città, una problematica per la quale anche altri comuni limitrofi stanno scrivendo in queste ore agli organi sovracomunali. Dall’incontro è emerso che l’aumento dei casi di criminalità è un dato certo, tanto che si parla del 17% in più di furti rispetto al medesimo periodo dell’anno scorso, e che la posizione geografica della nostra città favorisce proprio questo incremento (ad esempio, la presenza di più arterie stradali extracittadine, come l’autostrada e la strada provinciale 268) semplificando gli spostamenti e le vie di fuga. È stato un lungo e si spera proficuo incontro, al termine del quale il Prefetto Francesco Russo ci ha assicurato che sono già attive iniziative di rinforzo sul territorio e che la presenza delle forze dell’ordine sarà ancora più massiccia. In attesa di sviluppi invito come sempre i cittadini a denunciare e segnalare i movimenti sospetti non sui social, o quantomeno non solo su questi, ma alle forze dell’ordine"