Nuovi furti di auto ad Angri, le denunce attraverso i social

Continuano le segnalazioni di furti di auto nel comune di Angri. A colpire una banda - pare - nell'ultimo weekend appena trascorso.

Gli episodi

Nel mirino, così come era già accaduto tempo fa, a essere rubate sono state diverse auto ferme in aree parcheggio. Molte segnalazioni, oltre alle forze dell'ordine, sono state fatte contestualmente anche attraverso i social. Su questi episodi furono fatte, specie riguardo quelli passati, anche diverse interrogazioni in Parlamento, ma non sono stati prodotti risultati in tal senso.