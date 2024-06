Ruba la borsa da un'auto, bloccato dai vigili durante la fuga

Ruba una borsa da una macchina, viene fermato durante la fuga. E' quanto accaduto ad un uomo di Angri, che ieri mattina, intorno alle 9, è stato fermato dalla polizia locale con l'accusa di furto.

L'episodio

Gli agenti della Polizia Locale, fermi all’intersezione di via Murelle, sono stati richiamati dalle urla di un cittadino che denunciava il furto della borsa dall’abitacolo della sua auto parcheggiata nelle vicinanze. L’inseguimento è finito in via Zurlo, dove il soggetto è stato fermato ed è stata recuperata la refurtiva, consegnata al legittimo proprietario. Il colpevole è stato poi portato al Comando della Polizia Locale e denunciato a piede libero.