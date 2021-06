Furto in una gioielleria ad Angri: rubato bottino per 4mila euro

Furto in pieno giorno alla gioielleria De Virgilio in via Giudici ad Angri. Il colpo, commesso un paio di giorni fa, vedrebbe un bottino di circa 4mila euro. A lanciare l'allarme è stato il titolare, di ritorno dalla pausa pranzo, dopo aver scoperto il furto all'interno del suo negozio

Le indagini

Lo aveva capito dopo aver notato diversi segni di effrazione lungo la porta d'entrata. Sull'episodio indagano i carabinieri della stazione. Ad essere rubati diversi gioielli, ma non soldi contanti. Al vaglio ci sono le telecamere di videsorveglianza del locale e quelle presenti in zona.