Affetta da patologia metabolica molto rara, il sindaco di Angri: "Aiutiamo la piccola Aurora"

Gara di solidarietà ad Angri per aiutare i genitori delle piccola Aurora, Alfonso e Rossana, che insieme a tutta la famiglia Bruno, sono mobilitati per sostenere la loro bambina affetta da una patologia metabolica molto rara (NKH), ovvero l'iperglicinemia non chetotica, che le impedisce di “smaltire" la glicina che, accumulandosi, diventa tossica per il suo organismo.

La mobilitazione

A lanciare un accorato appello a tutta la comunità angrese è direttamente il sindaco Cosimo Ferraioli: “Possiamo aiutare concretamente la piccola Aurora, e le altre anime innocenti nella sua stessa condizione, sostenendo l’Università Notre Dame e la “The Jack Richard Urban Foundation”, due delle poche istituzioni al mondo ad aver iniziato la sperimentazione e la ricerca per trovare una cura per l’NKH”. Questo l’appello di Mamma Rossana e Papà Alfonso: “Le nostre/vostre donazioni sono importanti sempre, ma ora sono fondamentali: per ND Day 2023 sono stati stanziati 250.000 dollari che andranno assegnati alla patologia che avrà il maggior numero di donatori. L'importo minimo è di 5 dollari, bastano quelli! Abbiamo bisogno di chiunque possa farlo perché più siamo, più forti diventiamo!”.

Ecco come aiutare Aurora

"Aurora merita un futuro roseo, un futuro più certo. Un futuro dove combattere la sua malattia diventi normalità e magari, un giorno, grazie anche al nostro aiuto, diventi più facile sconfiggere questo male raro. Glielo auguriamo tutti, anche ai genitori, e possiamo dimostrarlo concretamente con le nostre donazioni. Sono certo che Angri risponderà all’appello della sua famiglia" ha aggiunto il primo cittadini. Ma ecco il link per la donazione: https://notredameday.nd.edu/.../kaitlin-urban-49009e81... "ricordando a chi vuole dare il suo sostegno che è importante scrivere “NKH AMT” nella sezione "Aggiungi un messaggio pubblico a questa donazione". Chi può faccia una donazione. Chi non può ci aiuti a condividere questo messaggio. Grazie per ciò che farete, indistintamente! Forza Aurora”.