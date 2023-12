Choc ad Angri, gattino scuoiato vivo: i veterinari cercano di salvargli la vita

Incredulità e tanta amarezza ad Angri, dove un gattino è stato scuoiato vivo da balordi che, al momento, non hanno ancora un nome. Il felino è stato prontamente soccorso dal dottore Luigi Toro e ricoverato successivamente nell’ ambulatorio veterinario dell’Asl di Cava de’ Tirreni, dove i medici veterinari Gerardo Perrotta e Grazia Siciliano lo hanno preso in cura effettuando un’accurata pulizia chirurgica. Le sue condizioni di salute sono ancora gravi.

L'appello sui social

Il gattino necessita di garze fitostimoline, crema fitostimoline, garze, bende orlate, hypermix, soluzione fisiologica, Rocefin “ma anche di tante preghiere per lui” si legge sulla pagina Facebook del Canile di Cava de’ Tirreni. Ma come si può arrivare a tanto? Gente malata! Siete dei malati mentali! Vi siete divertiti o doveva finire in un piatto? Siamo troppo indignati, troppo dolore, troppo schifo!”.