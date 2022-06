Sospesa erogazione idrica ad Angri, le strade e gli orari

Disservizi ad Angri sul sistema idrico. La Gori ha comunicato che per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, sarà sospesa l'erogazione idrica dalle 14:00 alle 18:00 di lunedì 13 giugno 2022, nelle seguenti zone di Angri

Le strade interessate

Via Alveo Sant'Alfonso,

Via Casalanario,

Via Cimitero Vecchio,

Via Cupa Mastrogennaro,

Via Cuparella,

Via Ponte Aiello,

Via Sant'Alfonso,

Via Torretta.

Tutte le relative traverse.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.