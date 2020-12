Angri, agguato fallito ad imprenditore: respinto ricorso anche del secondo indagato

Fu un agguato mafioso quello contro D.C. , l'imprenditore di Angri scampato alla morte nell’agguato eseguito dai paganesi Alfonso Manzella e Nicola Liguori, lo scorso 25 maggio ad Angri. Lo conferma una seconda volta, la Cassazione, nelle motivazioni che ribadiscono la misura massima del carcere per Manzella, analoghe a quanto argomentato per Liguori in precedenza.

La pronuncia

I giudici hanno dichiarato inammissibili i ricorsi che puntavano alla scarcerazione «per profili di spettacolarità e organizzazione dell’agguato, dal rilievo criminale della vittima, D.C., noto alle forze dell’ordine per associazione mafiosa, sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale, tutti elementi valorizzati dal Riesame di Salerno, considerata anche la volontà della vittima di reagire all’agguato con analoga azione». Per la Suprema Corte, non ha importanza che il movente estorsivo non sia provato, né che sia attestata l’esistenza di un clan: il focus della questione è il ricorso al metodo mafioso. La Cassazione ritiene sussistente «il pericolo di reiterazione criminosa, per via del recentissimo accadimento criminale, delle allarmanti modalità di svolgimento e dalla chiara intenzione omicida degli esecutori, che rivela per Manzella personalità avvezza ad azioni di sangue, che potrebbero essere ripetute data anche la circostanza che l’arma non è stata rinvenuta, ciò costituendo fattore di grave preoccupazione. Se non fosse ristretto, Manzella potrebbe recuperare l’arma nonché mantenere contatti con i mandanti del delitto».

Il raid

Le motivazioni si ricollegano al rigetto del ricorso presentato dagli avvocati difensori, disposto il sei novembre scorso, con il recente deposito dell’iter logico e di legittimità da parte della Suprema Corte. D.C. , impegnato in una cooperativa attiva nel settore delle pulizie e della sanificazione, era stato bersaglio con la sua società di un attentato un anno fa: i due paganesi erano stati arrestati a giugno scorso dopo un’indagine lampo svolta dai carabinieri col coordinamento della Procura Antimafia di Salerno, individuati quali responsabili dell’agguato consumato contro l’imprenditore. D.C. era sfuggito alla morte solo per un caso, con una fuga in auto e i due esecutori buttati a terra dallo scooter. L’esecuzione fallì per un moto di reazione della vittima designata