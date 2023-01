Lavori urgenti alla rete, stop all'erogazione ad Angri: le zone interessate

Stop all'erogazione idrica sul territorio di Angri per lunedì 6 febbraio. L'interruzione si è resa necessaria al fine di effettuare un intervento sulla rete idrica da parte della società Gori. Per questo motivo sono previste mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica dalle 10 alle 16 di lunedì 6 febbraio.

Le zone interessate

Queste le arterie interessate: via Concilio, via di Mezzo Nord, via di Mezzo Ovest, via di Mezzo Sud, via di Mezzo Est, traversa Amore e tutte le rispettive traverse. "Si segnala - scrive Gori - che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti".