Angri, partono i lavori sulla Strada Provinciale 185

La Provincia di Salerno consegna i lavori di manutenzione straordinaria sulla Strada Provinciale 185 nel comune di Angri per un importo di 486.173,57 euro. L’intervento viene consegnato presumibilmente lunedì 8 agosto e coinvolge il tratto della SP 185 che va dall’uscita della SS 268 alla SS 18.

Il commento

Soddisfatto il presidente Michele Strianese: "Apriamo altri cantieri, per la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità”.