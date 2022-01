Lesioni ad un paziente dopo l'installazione di un impianto: condannato dentista

Imperizia e imprudenza nell’eseguire un intervento odontoiatrico nei confronti di un paziente costano la condanna ad un mese di reclusione con pena sospesa a carico di un professionista di Angri, incensurato odontoiatra. Lo ha motivato il tribunale di Nocera Inferiore

La storia

L'uomo fu denunciato e poi finì sotto processo, con la sentenza che ne riconosce la colpevolezza emessa dal tribunale monocratico. Sullo sfondo un intervento di implantologia, con l'accusa di lesioni personali gravi, «consistite nell’indebolimento permanente dell’apparato masticatore, con impianto protesico apposto senza accurato studio di densità di osso da utilizzare per trattamento protesico», fino a causare il cedimento dell’impianto nel seno mascellare. Successivamente veniva effettuato un intervento senza attendere la necessaria guarigione completa, con terreno d’intervento ancora infetto. Il giudice ha emesso la sentenza in ragione di «un quadro sufficiente a dimostrare la responsabilità dell’imputato», mediante analisi testimoniali, dati documentali e attività tecnica. Era stata la consulente che aveva redatto la perizia a individuare un profilo di errore, con la negligenza ravvisata da parte dell’imputato, il quale eseguiva interventi non congrui, non adeguati per risolvere le problematiche in cui versava la vittima: le continue sollecitazioni, con strutture metalliche non adeguate, aggravavano la condizione del paziente, con al consulenza a definire la scelta terapeutica «non congrua alle linee guida e alla buona pratica medica accreditate dalla comunità scientifica». Un mese: a tanto ammonta la pena riconosciuta per il danno, con intervallo di tempo tra il 2013 e il 2014.