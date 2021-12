Ferito con un coltello all'inguine e al torace, paura ad Angri: 16enne in ospedale

Litigano all'esterno della scuola, uno dei due viene ferito con un coltello. E' accaduto ad Angri oggi pomeriggio, nei pressi dell'istituto Ipsar Profagri di via Giudici

La dinamica

A restare ferito è stato un 16enne, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Avrebbe litigato con un suo coetaneo, per futili motivi non ancora chiariti. L'aggressore lo avrebbe colpito con un coltello all'inguine, ma anche al petto e ad un braccio. Poi sarebbe fuggito. I due frequentano la stessa scuola. Sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione di Angri. L'aggressore sarebbe stato già individuato.