Angri, nuova luce a Palazzo e Piazza Doria con i fondi del PNRR

Inizieranno tra pochi giorni i lavori per l’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione in Piazza Doria e Palazzo Doria, ad Angri, grazie alla partecipazione del Comune alla Missione 2, Componente 4, del PNRR, per un totale di 130.000,00 euro.

I dettagli

Il progetto denominato “Lavori di efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione a servizio di Piazza Doria e Palazzo Doria”, già esecutivo, è volto a valorizzare le forme e i monumenti del sito ma anche a garantire un buon livello di illuminazione delle zone pedonali e delle aree limitrofe, e quindi una maggiore vivibilità del cuore della città. "La riqualificazione dell’illuminazione - dice il sindaco Cosimo Ferraioli - ha in questo caso una duplice valenza: se da un lato rappresenta un miglioramento dal punto di vista del decoro e della bellezza, dall’altro avere uno spazio ben illuminato ci fa sentire più sicuri, essendo considerato un deterrente per quelle attività illecite che di solito trovano giovamento dagli ambienti scarsamente illuminati"