Botte alla madre di 73 anni, voleva soldi ogni giorno: a processo angrese

Minacce di morte per ottenere soldi dalla madre, finisce nei guai un 50enne di Angri, accusato di estorsione nei confronti del genitore di 73 anni. L'uomo è stato raggiunto dalla richiesta di rinvio a giudizio

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La storia

I primi episodi risalgono al 2016, fino alla denuncia presentata dalla donna, vittima di una pressione psicologica continua, fatta di offese, minacce e botte subite dal proprio figlio. L'uomo, durante le sue sfuriate, avrebbe danneggiato più volte anche suppellettili e oggetti di arredamento, lanciandoli spesso anche all'indirizzo della donna, fino a farla cadere a terra per potersi poi impossessare dei soldi. L'imputato risponde anche di maltrattamenti. La prima denuncia arrivò nel 2019, seguita da diverse integrazioni in ragione della reiterazione dei comportamenti violenti del figlio, ora atteso dal giudizio del gip in udienza preliminare.