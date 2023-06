Spari al mercato dopo un litigio, 33enne agli arresti domiciliari

E' finito ai domiciliari l'uomo rimasto ferito sabato mattina ad Angri, durante una colluttazione, a seguito di colpi esplosi da arma da fuoco che lui stesso aveva con se. Il litigio era avvenuto con un uomo di 39 anni

L'indagine

L'episodio in viale Europa, con degli spari esplosi a poca distanza dal mercato. L'uomo risponde del possesso di arma clandestina e spari in luogo pubblico. L'unico ferito è l'indagato. L'arma è stata ritrovata in un bidone dei rifiuti. Sarebbero stati esplosi almeno tre proiettili, di cui due hanno colpito il ventre e il torace del 33enne. Stando alle prime ricostruzioni, nei pressi di un negozio di frutta vi era stata una discussione tra l'indagato e il 39enne. Poco dopo l'indagato sarebbe tornato in sella a uno scooter, armato di pistola. Alla vista dell'arma la vittima avrebbe reagito, puntando all'uomo e aggredendolo per disarmarlo. Nella colluttazione l'esplosione dei colpi d'arma da fuoco, due dei quali hanno colpito il 33enne. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, grazie all'acquisizione di video e testimonianze sul posto.