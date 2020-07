Angri, mercato settimanale nell'ex scalo merci: i lavori partono la prossima settimana

"Stiamo lavorando attivamente ed in modo sollecito, per consegnare a questa comunità un'area adeguata allo svolgimento del mercato settimanale - spiega il sindaco di Angri Cosimo Ferraioli - Abbiamo approvato la perizia tecnica e per la prossima settimana è previsto l'inizio dei lavori nell'Ex Scalo Merci, dove da quando ci siamo insediati, abbiamo puntato a trasferire il mercato rionale, ritenendo che il Quartiere Alfano non fosse idoneo ad accogliere i venditori ambulanti, non solo per l'inadeguatezza degli spazi ma soprattutto per la necessità di fornire il mercato di servizi igienico-sanitari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'area

Una soluzione alla quale si è giunti dopo oltre 30 Anni e che arriva dopo gli incontri, che abbiamo svolto con i rappresentati di categoria al fine di pianificare, in sinergia, l'avvio in sicurezza del mercato, in ottemperanza delle disposizioni governative e regionali. La nuova area di corso Vittorio Emanuele prevederà, quindi, un accesso contingentato con conta persone e strisce per la regolazione delle file di attesa. Inoltre, l'area sarà attrezzata con servizi igienici sanificati costantemente e di un punto specifico attrezzato per la raccolta dei rifiuti (isola ecologica). "Pertanto - conclude il sindaco - invito tutti ad indossare sempre la mascherina ed evitare quanto più possibile gli assembramenti".