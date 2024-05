"Verdura esposta ai gas tossici", nessuna prova: assolto 2 volte

Per due volte a processo per aver venduto verdura esposta, in strada, ai gas tossici. E per due volte assolto. Questa la pronuncia per un commerciante di Angri, finito per due volte imputato - a distanza di qualche anno - con l'accusa di aver venduto merce in cattivo stato di conservazione. L'uomo era difeso dall'avvocato Iolanda Morvillo, che ha fatto emergere come, in ambo i casi, non era stato mai certificato e nemmeno provato, durante i due dibattimenti, che la merca venduta dall'uomo fosse nociva per la salute.

Le sentenze

L'ultima pronuncia del tribunale di Nocera Inferiore, con assoluzione piena perchè il fatto non sussiste, aveva evidenziato come dopo il sequestro dei carabinieri di Angri della merce venduta, quest'ultima fosse stata distrutta "inspiegabilmente", dopo essere stata affidata ad una ditta, che ne gestiva il deposito. Una circostanza che, come logico, non aveva permesso nemmeno lo svolgimento di esami tossicologici per provare o meno il pericolo di quella merce. Un dato fatto sottolineato dallo stesso tribunale, nelle motivazioni di assoluzione dell'imputato. Nel procedimento precedente, invece, era emerso un dato simile: e cioè che dopo il sequestro, l'Asl non fu in grado di riferire se fossero state fatte analisi sui prodotti trovati dalla polizia giudiziaria, nè l'accusa aveva provato - durante il dibattimento - la natura dei generi alimentari. Inoltre, il giudice aveva evidenziato come fosse ipotizzabile l'impossibilità per gli autoveicoli di transitare per quella strada, stretta e parzialmente occupata dalle stesse cassette di legno dell'ambulante.